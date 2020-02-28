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كُتّاب وآراء
تركيا تعلن فتح أبواب "الهجرة السرية" إلى أوروبا
أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها لن توقف بعد الآن المهاجرين غير النظامين الذين يحاولون التوجه الى أوروبا، عن عبور الحدود.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول تركي بارز قوله "لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه الى أوروبا".
وجاء قرار أنقرة مباشرة بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم للجيش السوري بمحافظة إدلب، ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش التركي في المنطقة إلى 54 هذا الشهر.
وفي وقت سابق نقلت "وكالة دمير أوران"، أن مجموعة من المهاجرين تتحرك في شمال غرب تركيا نحو الحدود مع اليونان.
وقالت الوكالة إن نحو 300 من المهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا ضمن المجموعة التي توجهت نحو الحدود في إقليم أدرنة التركي في منتصف الليل تقريبا، مضيفة أن هناك سوريين وإيرانيين وعراقيين ضمن المجموعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
تركيا تنتقم من لامبالاة اوروبا من هجمات الدب الروسي.
كان تركيا تقول لبروكسيل
انا ادفع وانت تدفعين ايضا والخاسر كلانا.
يقول الشاعر:
عرفت الهوى قبل الهيام ولم اجد...
غباء يرى عشقا ويظلم قلبه
اللوبي العالمي نجح في ادخاله لحرب استنزاف في ليبيا وسوريا ومع الاكراد من جهة اخري.
اضن ان غرور الرجل وضعف بصيرته ورياؤه ستكلفه وتكلف دولته الكثير.
استمراريتك رهينة بقلة اخطاءك وتكيفك مع الاوضاع وليس بسلاطة لسانك