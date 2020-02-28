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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تعلن فتح أبواب "الهجرة السرية" إلى أوروبا

تركيا تعلن فتح أبواب "الهجرة السرية" إلى أوروبا

تركيا تعلن فتح أبواب "الهجرة السرية" إلى أوروبا
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 فبراير 2020 - 09:05

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها لن توقف بعد الآن المهاجرين غير النظامين الذين يحاولون التوجه الى أوروبا، عن عبور الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول تركي بارز قوله "لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه الى أوروبا".

وجاء قرار أنقرة مباشرة بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم للجيش السوري بمحافظة إدلب، ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش التركي في المنطقة إلى 54 هذا الشهر.

وفي وقت سابق نقلت "وكالة دمير أوران"، أن مجموعة من المهاجرين تتحرك في شمال غرب تركيا نحو الحدود مع اليونان.

وقالت الوكالة إن نحو 300 من المهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا ضمن المجموعة التي توجهت نحو الحدود في إقليم أدرنة التركي في منتصف الليل تقريبا، مضيفة أن هناك سوريين وإيرانيين وعراقيين ضمن المجموعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - mouad abourache الجمعة 28 فبراير 2020 - 09:38
على المغرب ايضا فتح الحدود لاغراق اسبانيا واوربا بالمهاجرين
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23
2 - امير الشعراء الجمعة 28 فبراير 2020 - 09:38
انه الانتقام
تركيا تنتقم من لامبالاة اوروبا من هجمات الدب الروسي.
كان تركيا تقول لبروكسيل
انا ادفع وانت تدفعين ايضا والخاسر كلانا.

يقول الشاعر:
عرفت الهوى قبل الهيام ولم اجد...
غباء يرى عشقا ويظلم قلبه
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13
3 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 28 فبراير 2020 - 09:45
بهذه الطريقة سيعرف الغرب مدى المعاناة السورية وكيف ان تركيا تتحمل الملايين منهم.. وبهذه الطريقة سيدخل كذلك الآلاف من الجنسيات الأخرى بجنسية سورية ومنهم المغاربة هناك
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11
4 - ahmed الجمعة 28 فبراير 2020 - 09:46
هاديك لقباحة ديال اردوغان ستعود عليه بالندامة.

اللوبي العالمي نجح في ادخاله لحرب استنزاف في ليبيا وسوريا ومع الاكراد من جهة اخري.

اضن ان غرور الرجل وضعف بصيرته ورياؤه ستكلفه وتكلف دولته الكثير.

استمراريتك رهينة بقلة اخطاءك وتكيفك مع الاوضاع وليس بسلاطة لسانك
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-9
5 - مغربي قح الجمعة 28 فبراير 2020 - 09:48
ومنذ متى كانت الحدود التركية مغلوقة.الكل يعلم أن حدود تركيا واليونان سهلة الاختراق،لكن ماذا بعد البوسنة والهرسك أو بلغاريا.تركيا تضحك على المغفلين الخوانجة وغيرهم.الوقت والزمن سيفضحون إن تركيا دولة فاشلة كانت تعطي السم في العسل للمكلخين المغفلين.لا تهم الديسلايكات.
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-6
6 - Nadori الجمعة 28 فبراير 2020 - 10:19
يبدو أردوغان مثل الطفل الصغير المدلل الذي ان رفض طلبه يبدأ بالصراخ عاليا كي يثير الانتباه، مقتل الجنود الأتراك بسيب سياسته المتهورة تجاه سوريا و خرقه حسن الجوار بل وتسليح الإرهابيين والقتلة، ، من يزرع الريح لن يحصد الا العاصفة
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