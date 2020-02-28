تركيا تعلن فتح أبواب "الهجرة السرية" إلى أوروبا

هسبريس من الرباط

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها لن توقف بعد الآن المهاجرين غير النظامين الذين يحاولون التوجه الى أوروبا، عن عبور الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول تركي بارز قوله "لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه الى أوروبا".

وجاء قرار أنقرة مباشرة بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم للجيش السوري بمحافظة إدلب، ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش التركي في المنطقة إلى 54 هذا الشهر.

وفي وقت سابق نقلت "وكالة دمير أوران"، أن مجموعة من المهاجرين تتحرك في شمال غرب تركيا نحو الحدود مع اليونان.

وقالت الوكالة إن نحو 300 من المهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا ضمن المجموعة التي توجهت نحو الحدود في إقليم أدرنة التركي في منتصف الليل تقريبا، مضيفة أن هناك سوريين وإيرانيين وعراقيين ضمن المجموعة.