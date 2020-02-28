تشجيع تركيا للهجرة غير النظامية يستنفر اليونان

هسبريس - متابعة

قال مسؤول وشهود إن الشرطة اليونانية نشرت تعزيزات على نقاط التفتيش الحدودية مع تركيا، اليوم الجمعة، لمنع المهاجرين من دخول اليونان.

وتجهمر عشرات الأشخاص على الحدود البرية بين البلدين عند "كاستانيي" في شمال شرق اليونان. وشوهدت حافلات الشرطة اليونانية تمنع المرور.

وقال مسؤول حكومي لرويترز "لن يدخلوا البلد. إنهم مهاجرون غير شرعيين ولن نسمح لهم بالدخول".

وفي وقت سابق أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها لن توقف بعد الآن المهاجرين غير النظامين الذين يحاولون التوجه الى أوروبا، عن عبور الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول تركي بارز قوله "لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه الى أوروبا".

وجاء قرار أنقرة مباشرة بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم للجيش السوري بمحافظة إدلب، ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش التركي في المنطقة إلى 54 هذا الشهر.