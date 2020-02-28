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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يحصد أرواح 34 شخصا في إيران

فيروس "كورونا" يحصد أرواح 34 شخصا في إيران

فيروس "كورونا" يحصد أرواح 34 شخصا في إيران
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 28 فبراير 2020 - 13:00

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، وفاة ثمانية أشخاص جراء فيروس كورونا المستجدّ من بين 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 34 وعدد المصابين إلى 388 في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الحكومي إنه تم الكشف عن 143 إصابة جديدة خصوصاً في طهران (64) وجيلان (25) وقم (16) وأصفهان (10)، ما يرفع إلى 24 العدد الإجمالي للمحافظات التي سُجلت فيها إصابات بفيروس كوفيد-19.

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