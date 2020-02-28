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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يتسبب في حمى شراء بألمانيا

فيروس "كورونا" يتسبب في حمى شراء بألمانيا

فيروس "كورونا" يتسبب في حمى شراء بألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 28 فبراير 2020 - 18:05

تسبب الخوف من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أول حمى شراء في ألمانيا.

وذكرت العديد من سلاسل المتاجر، الجمعة، في استطلاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أرقام مبيعات المنتجات، مثل المعلبات أو المُطهرات.

وتحدثت بعض المتاجر عن حدوث نقص في بعض المنتجات نتيجة تزايد الشراء.

وذكرت سلسلة متاجر "ليدل" أنها سجلت في بعض المناطق والأفرع تزايدا ملحوظا في المبيعات، خاصة المواد الغذائية المحفوظة، مثل المعلبات والمكرونة، إلى جانب أوراق المرحاض والمُطهرات. وأكدت "ليدل" أنها تعمل بشكل مكثف على توفير إمدادات البضائع في فروعها.

كما تحدثت سلسلة متاجر "ألدي زود" عن طلب كثيف على المنتجات، مؤكدة أن فروعها مستعدة لهذا الأمر وترفع مخزونها في المتاجر.

وسجلت سلسلة متاجر "ألدي نورد" ارتفاعا كبيرا في بعض الأفرع على طلب المواد الغذائية المحفوظة ومنتجات النظافة. وذكرت السلسلة أن هذا قد يؤدي إلى عجز مؤقت في بعض المنتجات، مستبعدة في المقابل حدوث عجز واسع النطاق حاليا.

كما تحدثت سلسلة متاجر "كاوفلاند" عن إمكانية حدوث عجز مؤقت في حال الطلب الكبير على المنتجات.

ورغم تسجيل أكثر من 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور، يرى معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل أن الفيروس غير منتشر على نطاق واسع في ألمانيا.

وقال نائب مدير المعهد لارس شاده اليوم الجمعة إن تقييم وضع الخطورة يتراوح بين محدود ومعتدل.

وبحسب بيانات المعهد، وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس "سارس-كوف-2" إلى أكثر من 20 حالة حتى أمس الخميس. ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في ألمانيا منذ مطلع هذا العام لأكثر من 45 حالة.

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