24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. متسلق مغربي خارق (5.00)

  2. مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل (5.00)

  3. الجزائر تفشل في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء (5.00)

  4. مبروكي يحذر من خطر "فَرْزِيّاتْ" الآباء بين الأبناء عند المغاربة (5.00)

  5. الطاقة الريحية في المغرب تصل 1220 ميغاواط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | انقطاع خدمة الإنترنت يشل الإدارات في موريتانيا

انقطاع خدمة الإنترنت يشل الإدارات في موريتانيا

انقطاع خدمة الإنترنت يشل الإدارات في موريتانيا
هسبريس - متابعة
الجمعة 28 فبراير 2020 - 16:40

توقف العمل بأغلب الإدارات العمومية والشركات الخاصة والمصارف وقطاعات الخدمات بسبب عطل في الكابل البحري الذي يزود موريتانيا بالإنترنت القادم من أوروبا.

وأوضحت سلطة تنظيم الاتصالات اليوم في بيان صحافي، أن إجراءات أجريت لاستعادة خدمة الإنترنت وإصلاح كابل الألياف البصرية المتعطل، ولكن لا تزال خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال متوفرة لكن بجودة ضئيلة.

وأوضح مصدر تقني بالسلطة أن إصلاح الكابل يتطلب عدة أيام وأنه سيتم جلب سفينة من أوروبا للقيام بالإصلاح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Moussa الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:24
Typical third world countries problem, we all got told soooo many times “ the system is down”. :))
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.