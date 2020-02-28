انقطاع خدمة الإنترنت يشل الإدارات في موريتانيا

هسبريس - متابعة

توقف العمل بأغلب الإدارات العمومية والشركات الخاصة والمصارف وقطاعات الخدمات بسبب عطل في الكابل البحري الذي يزود موريتانيا بالإنترنت القادم من أوروبا.

وأوضحت سلطة تنظيم الاتصالات اليوم في بيان صحافي، أن إجراءات أجريت لاستعادة خدمة الإنترنت وإصلاح كابل الألياف البصرية المتعطل، ولكن لا تزال خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال متوفرة لكن بجودة ضئيلة.

وأوضح مصدر تقني بالسلطة أن إصلاح الكابل يتطلب عدة أيام وأنه سيتم جلب سفينة من أوروبا للقيام بالإصلاح.