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انقطاع خدمة الإنترنت يشل الإدارات في موريتانيا
الجمعة 28 فبراير 2020 - 16:40
توقف العمل بأغلب الإدارات العمومية والشركات الخاصة والمصارف وقطاعات الخدمات بسبب عطل في الكابل البحري الذي يزود موريتانيا بالإنترنت القادم من أوروبا.
وأوضحت سلطة تنظيم الاتصالات اليوم في بيان صحافي، أن إجراءات أجريت لاستعادة خدمة الإنترنت وإصلاح كابل الألياف البصرية المتعطل، ولكن لا تزال خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال متوفرة لكن بجودة ضئيلة.
وأوضح مصدر تقني بالسلطة أن إصلاح الكابل يتطلب عدة أيام وأنه سيتم جلب سفينة من أوروبا للقيام بالإصلاح.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Moussa الجمعة 28 فبراير 2020 - 17:24
Typical third world countries problem, we all got told soooo many times “ the system is down”. :))
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