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كُتّاب وآراء
الجفاف يؤزم أوضاع مزارعي جزيرة نيوزيلندية
يواجه المزارعون في نورث أيلاند (الجزيرة الشمالية) بنيوزيلندا ظروفا مناخية صعبة بعدما أعلنت منطقة ثالثة في الجزيرة، الجمعة، أنها تعاني من حالة جفاف.
وقال وزير الزراعة النيوزيلندي داميان اوكونور إن ظروف الجفاف في منطقتي "وايكاتو" و"اوكلاند" بالجزيرة تمثل ضررا كبيرا للقطاع الاقتصادي الأساسي في البلاد، والذي يشمل التعدين والغابات.
ويؤهل هذا الوضع المزارعين لتلقي مساعدات حكومية.
وجرى في وقت سابق إعلان منطقتي "نورث لاند" و"نورث أوكلاند" حالتي جفاف.
ولم تسقط أمطار تذكر على النصف الشمالي من "نورث أيلاند" منذ نوفمبر الماضي، مما أجبر السكان على تقييد استخدام المياه على الأمور الضرورية فحسب، مثل الطهي والشرب والنظافة الشخصية.
وكانت قوات من الجيش وصلت إلى منطقة "فار نورث"، التي تقع في الطرف الشمالي من "نورث أيلاند"، الأسبوع الماضي للمساعدة في توفير احتياجات السكان من المياه.