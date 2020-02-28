24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. متسلق مغربي خارق (5.00)

  2. مبروكي يحذر من خطر "فَرْزِيّاتْ" الآباء بين الأبناء عند المغاربة (5.00)

  3. الطاقة الريحية في المغرب تصل 1220 ميغاواط (5.00)

  4. سجل "أونسا" يتتبع استعمال المبيدات الفلاحية‬ (5.00)

  5. أفاية: الكفاءة الديمقراطية تنعدم في المغرب .. والحرية مجرد شعار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حسني مبارك يترك للمصريين "الوصية الأخيرة"

حسني مبارك يترك للمصريين "الوصية الأخيرة"

حسني مبارك يترك للمصريين "الوصية الأخيرة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 فبراير 2020 - 21:20

نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على حسابه بموقع "تويتر"، فيديو لمقطع صوتي مسجل لوالده، يتضمن ما اعتبر "وصيته الأخيرة" للمصريين.

وقال حسني مبارك في الفيديو: "لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل، وأوارى في تراب مصر الطاهر".

وأضاف: "إنني، وقد اقترب العمر من نهايته، أحمد الله مرتاح الضمير، أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما".

وتابع مبارك: "إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية.. حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته، انتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار، وما يحاك له من مخططات ومؤامرات".

وشدد مبارك على أن "مصر أمانة في أعناق الشعب"، مضيفا: "احفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها، وامضوا بها إلى الأمام".

واختتم الرئيس الراحل حديثه بالدعاء لمصر، قائلا: "حمى الله مصر ورعاها، وأعلى رايتها، وحمى شعبها الأبي الأصيل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مغربي قح الجمعة 28 فبراير 2020 - 21:27
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته،له تاريخ مشرف في مابين حرب 67 وحرب 73.انهزم في الأولى عندما غفلوهم والثانية طرد المحتل واسترجع كل الاراضي المصرية التي احتلت في 67 .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-94
2 - العجب الجمعة 28 فبراير 2020 - 21:29
سبحان الله جنون العظمة على الكرسي لم يفارقه حتى فالموت...هل اخدت شيئا تلقى به الله عز وجل ام انت مشغول بالوصية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
98
3 - kamal الجمعة 28 فبراير 2020 - 21:52
نسأل الله لمصر والمصريين الشرفاء ان يقيض لهم ولي أمر يخدم مصالحهم ويخدم الإسلام ويحارب الأعداء لا ان يقتل الشعب ويرمي الأبرياء في الزنازين ويوالي الشرق والغرب طمعا في الخلود على عرش الرئاسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - عبدو الجمعة 28 فبراير 2020 - 21:55
إن وصيته هذه ماهي إلا طلب عدم ملاحقة ابناءه و عائلته و ذلك بأن يتركوهم يتمتعوا بالأموال التي نهبها طيلة ثلاثين سنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
5 - سعيد الجمعة 28 فبراير 2020 - 21:56
عند.ربكم تختصمون والله لن تنال وصيتك من عزم المولى جل وعلا ان يحاسبك على كل قرش ليس من يحقك وانت ادرى من اي شخص آخر انك تجااوزت وتجاوزت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
6 - مواطنة حرة الجمعة 28 فبراير 2020 - 21:56
ادكروا امواتكم بالخير.كان مسكين الله إرحمو كيوصي على بلادو ولاد بلادو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
7 - Samir الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:01
Un président élu par son peuple Mr morsi à été enterré comme un voleur et un ancien président responsable d'un massacre vis a vis de son peuple est enterré avec les honneurs le monde marche sur la tête chez les arabe
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
8 - مغربي حر الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:10
سبحان الله حتى وهو على فراش الموت لم يطلب الصفح من الشعب المصري على ما ارتكبه في حقه من تجويع وتفقير ونهب خيراته وسجن أبنائه الشرفاء وحصاره لغزة وبيعه للغاز المصري لإسرائيل بابخس الأثمان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
9 - الغفاري الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:22
"و من يعمل مثقال ذرة خيرا يره
و من يعمل مثقال ذرة شرا يره"
لله ميزان دقيق جدا جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - جعفر الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:33
ما فرطته في حق الله فحسابه عند الله إن شاء غفر وإن شاء حاسب والله غفور رحيم أما ما فرطته في حق عباد الله فعند الله تختصمون وكل سينال حسابه دماء الخلق و أموالهم وأعراضهم في رقبتك و ستحاسب عليها حسابا عسيرا وما الله بظلام للعبيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - خالد الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:36
حكم 30 عاما دمر فيها مصر وجعلها من أفقر دول العالم. قتل الكثيرين في السجون وهو اليوم أمام الملك الجبار ليحاسب على كل مواطن مصري ضيع حقه. العاقبة للاخرين ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - adam الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:36
اذكروا امواتكم بخير. وهل ترك خيرا ليذكر به
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - عبده/ الرباط الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:44
(حافظوا على وحدة الوطن و التفوا حول قيادته )...اية قيادة ؟؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بالدعاء الصالح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - freer الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:47
هذه شهادة فرعون اوصى على ماله وذهبه ان لله وان اليه راجعون نرجوا من رب العالمين ان نترك وصية كوصية الرسل وان تكون الشهادة اخر مانطقنا به
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.