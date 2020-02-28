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كُتّاب وآراء
تسجيل أول إصابة بـ"فيروس كورونا" عند "كلب"
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى كلب في هونغ كونغ بالصين، مما دفع السلطات لإعلان وضع كل الحيوانات الأليفة التي أصيب أصحابها بالفيروس، في الحجر الصحي.
وأوضحت سلطات هونغ كونغ، أن الكلب سيوضع في الحجر الصحي لمدة 14 يوما كخطوة احترازية، مشيرة إلى أنه ليس هناك "عوارض ذات صلة" بالفيروس.
وأشار ناطق باسم الحكومة، إلى أن "اختبارا لعينات من الأنف والفم أثبت أنها تحتوي على آثار وباء كوفيد 19 (فيروس كورونا المستجد)".
وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان الكلب مصابا بالفيروس، أم أن النتائج الإيجابية سجلت بمستويات منخفضة بسبب التلوث في "شدق الكلب وخطمه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
اذا كان كلامك صحيح يعني ان الله يغضب حتى على الكلاب
ارتقوا من فضلكم و لو قليلا