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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل أول إصابة بـ"فيروس كورونا" عند "كلب"

تسجيل أول إصابة بـ"فيروس كورونا" عند "كلب"

تسجيل أول إصابة بـ"فيروس كورونا" عند "كلب"
هسبريس - متابعة
الجمعة 28 فبراير 2020 - 21:30

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى كلب في هونغ كونغ بالصين، مما دفع السلطات لإعلان وضع كل الحيوانات الأليفة التي أصيب أصحابها بالفيروس، في الحجر الصحي.

وأوضحت سلطات هونغ كونغ، أن الكلب سيوضع في الحجر الصحي لمدة 14 يوما كخطوة احترازية، مشيرة إلى أنه ليس هناك "عوارض ذات صلة" بالفيروس.

وأشار ناطق باسم الحكومة، إلى أن "اختبارا لعينات من الأنف والفم أثبت أنها تحتوي على آثار وباء كوفيد 19 (فيروس كورونا المستجد)".

وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان الكلب مصابا بالفيروس، أم أن النتائج الإيجابية سجلت بمستويات منخفضة بسبب التلوث في "شدق الكلب وخطمه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد ريان الجمعة 28 فبراير 2020 - 21:49
لكن كيف يمكن أنه وبعد شهور من تفشي الوباء في الصين لم تعلن عن أي حالة لدى الكلاب والقطط؟
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2 - صادق الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:03
هذا ليس فيروس وإنما والله أعلم غظب من الله على البشر الذي طغا وتجبر. وهذه بداية فقط والقادم أعظم. والله أعلم.
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3 - بعض التعاليق ؟؟؟؟؟ الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:30
الى السيد صادق
اذا كان كلامك صحيح يعني ان الله يغضب حتى على الكلاب
ارتقوا من فضلكم و لو قليلا
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3
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