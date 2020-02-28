أبو ظبي تتأكّد من خلوّ 167 شخصا من "كورونا"

هسبريس من الرباط

قالت دائرة الصحة بأبوظبي الإماراتية إن "الفحوصات المخبرية للمخالطين للحالتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد، واللتين تم الإعلان عنهما أمس الخميس، والخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس، أثبتت خلو 167 شخصا من الفيروس".

وأضاف المصدر ذاته أن "المتابعة جارية حول نتائج باقي المخالطين، والتي من المتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة".