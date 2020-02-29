الصين تسجل 47 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"

هسبريس – د.ب.أ

أعلنت الصين تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة، من بينها 45 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس.

كما أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 423 في هوبي.