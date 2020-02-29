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الرئيسية | خارج الحدود | كوريا الجنوبية ترصد 219 حالة جديدة بـ"كورونا"

كوريا الجنوبية ترصد 219 حالة جديدة بـ"كورونا"

كوريا الجنوبية ترصد 219 حالة جديدة بـ"كورونا"
هسبريس - رويترز
السبت 29 فبراير 2020 - 11:30

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن كوريا الجنوبية اكتشفت 219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات هناك إلى 3150.

وتضاف هذه الحالات الجديدة إلى 594 حالة اكتشفت في وقت سابق اليوم. ويشكل هذا العدد زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة منذ اكتشاف أول حالة في كوريا الجنوبية في 20 يناير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - النهاية السبت 29 فبراير 2020 - 12:01
أيها الناس أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.
خزنوا طعام و شراب 6 اشهر أبدأو من الآن الامر جلل.
اشتروا الكمامات الادوية المهمة الخاصة بتخفيض الحرارة و مضادات الالتهابات و المطهرات.
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