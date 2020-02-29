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الرئيسية | خارج الحدود | الموت يختم مسار المفكر الإسلامي محمد عمارة

الموت يختم مسار المفكر الإسلامي محمد عمارة

الموت يختم مسار المفكر الإسلامي محمد عمارة
هسبريس - متابعة
السبت 29 فبراير 2020 - 10:35

توفي الداعية الإسلامي المصري محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء مساء الجمعة، وفق ما أعلنه نجله على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وقال محمد عمارة إن والده توفي بعد فترة مرض قصيرة، موضحا أنه سيوارى الثرى اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الحمد بالتجمع الخامس في القاهرة.

والراحل من مواليد 8 دجنبر عام 1931، بقرية قلين بمحافظة كفر الشيخ، حاصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1965، والدكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية عام 1975.

شغل عمارة مناصب منها عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ورئيس تحرير لمجلة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما كان عضوا باللجنة التأسيسية لدستور 2012.

من أواخر مؤلفاته في الفكر الحديث: الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديل الأمريكاني، والغرب والإسلام -أين الخطأ.. وأين الصواب؟، ومقالات الغلو الديني واللاديني، والشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية، مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية، أزمة الفكر الإسلامي الحديث، والإبداع الفكري والخصوصية الحضارية.

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