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الرئيسية | خارج الحدود | "فيروس كورونا" ينهي حياة نائب برلماني بإيران

"فيروس كورونا" ينهي حياة نائب برلماني بإيران

"فيروس كورونا" ينهي حياة نائب برلماني بإيران
هسبريس - متابعة
السبت 29 فبراير 2020 - 10:22

أعلنت المتحدث باسم البرلمان الإيراني، اليوم السبت، عن وفاة نائب إيراني منتخب عن مدينة رشت بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد -19) المستجد.

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