24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/02/2020
الأيام القادمة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- تشغيل الشباب في استراتيجية الجيل الأخضر
- أحدها يشبه الأرض وصالح للحياة .. طالبة كندية تكتشف 17 كوكبا
- في رثاء الصحافي محمد الحجام
- الصين تسجل 47 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"
- الموت يختم مسار المفكر الإسلامي محمد عمارة
أحدها يشبه الأرض وصالح للحياة .. طالبة كندية تكتشف 17 كوكبا (5.00)
الزفزافي يطلبُ "النّعش والكفن" .. وإدارة السجون: ادعاءات كاذبة (5.00)
تنسيقية اللغة العربية تحتفي بمسار البغدادي في الفيزياء النظرية (5.00)
- الزفزافي يطلبُ "النّعش والكفن" .. وإدارة السجون: ادعاءات كاذبة - (73)
- الجيش يتأهّب لمواجهة "كورونا" .. والمراقبة تشتدّ بالمطارات والحدود - (59)
- الأزمة المالية تدفع "دوزيم" إلى تقليص حصة النشرات الأمازيغية - (45)
- "سنترال دانون" تتجاوز المقاطعة وتعود إلى صدارة السوق المغربية - (42)
- أبطال إفريقيا .. "نسور" الرجاء البيضاوي "تلتهم" مازيمبي الكونغولي - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"فيروس كورونا" ينهي حياة نائب برلماني بإيران
السبت 29 فبراير 2020 - 10:22
أعلنت المتحدث باسم البرلمان الإيراني، اليوم السبت، عن وفاة نائب إيراني منتخب عن مدينة رشت بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد -19) المستجد.
التفاصيل لاحقا