"فيروس كورونا" ينهي حياة نائب برلماني بإيران

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أعلنت المتحدث باسم البرلمان الإيراني، اليوم السبت، عن وفاة نائب إيراني منتخب عن مدينة رشت بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد -19) المستجد.

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