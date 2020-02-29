لبنان يغلق المدارس لمحاصرة انتشار فيروس كورونا

هسبريس - رويترز

قالت وزارة التربية اللبنانية، في بيان، إنها ستغلق المدارس حتى الثامن من مارس كإجراء احترازي لكبح انتشار فيروس كورونا.

وجاء الإعلان عقب بيان لمستشفى أكد تسجيل رابع حالة إصابة بالفيروس داخل البلاد، وهو مواطن سوري قيد الحجر الصحي بالمستشفى الواقع في العاصمة بيروت، بينما وصلت الإصابات إلى 7 اليوم السبت.

وذكرت وزارة التربية في بيان: "حرصا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم .. يطلب وزير التربية الدكتور طارق المجذوب من جميع المؤسسات التعليمية، من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات، الإقفال".

وارتبطت أول ثلاث حالات إصابة في لبنان بركاب وصلوا عبر رحلات جوية قادمة من إيران؛ التي سجلت أكبر عدد للوفيات بالفيروس خارج الصين.

وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل إن لبنان أوقف نقل القادمين من دول تفشى فيها الفيروس؛ ومنها الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

ويشمل القرار النقل جوا وبحرا، ويستثني المواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان.