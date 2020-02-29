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الرئيسية | خارج الحدود | لبنان يغلق المدارس لمحاصرة انتشار فيروس كورونا

لبنان يغلق المدارس لمحاصرة انتشار فيروس كورونا

لبنان يغلق المدارس لمحاصرة انتشار فيروس كورونا
هسبريس - رويترز
السبت 29 فبراير 2020 - 21:50

قالت وزارة التربية اللبنانية، في بيان، إنها ستغلق المدارس حتى الثامن من مارس كإجراء احترازي لكبح انتشار فيروس كورونا.

وجاء الإعلان عقب بيان لمستشفى أكد تسجيل رابع حالة إصابة بالفيروس داخل البلاد، وهو مواطن سوري قيد الحجر الصحي بالمستشفى الواقع في العاصمة بيروت، بينما وصلت الإصابات إلى 7 اليوم السبت.

وذكرت وزارة التربية في بيان: "حرصا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم .. يطلب وزير التربية الدكتور طارق المجذوب من جميع المؤسسات التعليمية، من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات، الإقفال".

وارتبطت أول ثلاث حالات إصابة في لبنان بركاب وصلوا عبر رحلات جوية قادمة من إيران؛ التي سجلت أكبر عدد للوفيات بالفيروس خارج الصين.

وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل إن لبنان أوقف نقل القادمين من دول تفشى فيها الفيروس؛ ومنها الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

ويشمل القرار النقل جوا وبحرا، ويستثني المواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - تفاؤل السبت 29 فبراير 2020 - 22:02
حسب إحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، وجمعت فيه بيانات من منظمة الصحة العالمية ومن السلطات الصحية في كل بلد. تثير الأرقام بعض التفاؤل، حيث إنه من جملة العدد الحالي للمصابين البالغ 85 ألفا، تعافى حتى الآن 36500 شخص.
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2 - كورونا بالعالم السبت 29 فبراير 2020 - 22:52
79251 البر الصيني
3150 كوريا الجنوبية
1128 ايطاليا
705 اخرون بالسفينة على شاطيء يوكوهاما
593 ايران
241 اليابان
102 سنغفورة
100 فرنسا
94 هونغ كونغ
79 المانيا
68 امريكا
45 الكويت
45 اسبانيا
42 تايلاند
41 البحرين
39 التايوان
25 استراليا
25 ماليزيا
23 بريطانيا
21 الامارات
18 سويسرا
16 كندا
16 الفيتنام
13 العراق
12 السويد
10 ماكاو
9 النمسا
7 النرويج
7 الكيان الصهيوني
6 عمان
6 هولاندا
6 كرواتيا
4 باكستان
4 المكسيك
4 لبنان
4 اليونان
3 الهند
3 الدنمارك
3 الفلبين
3 فنلندا
3 رومانيا
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2 البرازيل
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