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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" تقطع "لسان" المتحدث ياسم حكومة إيران

"كورونا" تقطع "لسان" المتحدث ياسم حكومة إيران

"كورونا" تقطع "لسان" المتحدث ياسم حكومة إيران
هسبريس - رويترز
السبت 29 فبراير 2020 - 15:40

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم السبت أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عقد مؤتمره الصحفي الأسبوعي على الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا في البلد الذي يسجل أعلى عدد وفيات بالمرض خارج الصين.

وحذرت إيران من "أسبوع صعب مرتقب" بسبب تفشي كورونا..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالناصر_إفني السبت 29 فبراير 2020 - 16:14
دول تتبجح و القوة الإلهية فوق كل شيء؛ انظروا إلى حال شعوبكم كل ما سيُنفق في النووي و غيره يجب إنفاقه على الصحة، التعليم، إصلاح القضاء و أداء الحقوق للساكنة.
و هذا المشكل ينطبق على كل الدول العربية و الدول التي تصنف من بين الدول التي في طريق النمو.
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2 - صادق السبت 29 فبراير 2020 - 16:20
أنصح إخوتنا اﻻيرانيين. توقفوا عن سب وشتم الصحابة رضي الله عنهم. وتوقفوا عن الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه بسب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وارضاها. واخرجوا من سوريا وكفوا أيديكم عن سوريا وأهلها. وسيذهب الله تعالى عنكم الطاعون (كورونا ) واﻻ فلن يبقى منكم أحدا يغلق الباب بعون الله تعالى.
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