"كورونا" تقطع "لسان" المتحدث ياسم حكومة إيران

هسبريس - رويترز

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم السبت أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عقد مؤتمره الصحفي الأسبوعي على الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا في البلد الذي يسجل أعلى عدد وفيات بالمرض خارج الصين.

وحذرت إيران من "أسبوع صعب مرتقب" بسبب تفشي كورونا..