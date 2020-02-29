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الرئيسية | خارج الحدود | قطر تعلن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلاد

قطر تعلن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلاد

قطر تعلن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلاد
هسبريس - متابعة
السبت 29 فبراير 2020 - 13:25

أفادت وزارة الصحة العامة في قطر، السبت، بتسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا، وذلك ضمن المواطنين التي قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم أول أمس الخميس.

وتابعت "تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة".

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