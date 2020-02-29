ارتفاع الوفيات جراء "كورونا" إلى 43 في إيران

هسبريس - د.ب.أ

صرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم السبت بأن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إيران ارتفع من 34 إلى 43 خلال 24 ساعة.

وقال جهانبور في مؤتمر صحفي إن ما مجموعه 593 شخصًا ثبت إصابتهم بـ"كوفيد -19).

وأضاف أن 123 من مرضى الفيروس تعافوا وغادروا المستشفى.

وقال المتحدث إن الفيروس ينتشر أكثر فأكثر في جميع أنحاء البلاد.

كانت ايران قد ألغت إيران صلاة الجمعة امس في 22 من محافظات البلاد الـ 31 بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المتحور، وقررت إغلاق المدارس حتى بعد غد الاثنين.

وتعد إيران ،إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا،من بؤر المرض.