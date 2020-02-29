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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع الوفيات جراء "كورونا" إلى 43 في إيران

ارتفاع الوفيات جراء "كورونا" إلى 43 في إيران

ارتفاع الوفيات جراء "كورونا" إلى 43 في إيران
هسبريس - د.ب.أ
السبت 29 فبراير 2020 - 12:35

صرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم السبت بأن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إيران ارتفع من 34 إلى 43 خلال 24 ساعة.

وقال جهانبور في مؤتمر صحفي إن ما مجموعه 593 شخصًا ثبت إصابتهم بـ"كوفيد -19).

وأضاف أن 123 من مرضى الفيروس تعافوا وغادروا المستشفى.

وقال المتحدث إن الفيروس ينتشر أكثر فأكثر في جميع أنحاء البلاد.

كانت ايران قد ألغت إيران صلاة الجمعة امس في 22 من محافظات البلاد الـ 31 بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المتحور، وقررت إغلاق المدارس حتى بعد غد الاثنين.

وتعد إيران ،إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا،من بؤر المرض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عصام السبت 29 فبراير 2020 - 13:17
الدولتين الوحيدتين التي قتل فيها عدد كبير بسبب كورونا هما الصين وإيران أما الأولى فالشيوعية والإلحاد وأكل جميع المحرمات وكل شيء فيها مباح إضافة إلى اضطهاد المسلمين فيها والثانية الشيعية الرافضة بسببها مات العديد من المسلمين ودمرت سوريا والعراق واليمن ولبنان وووو عفانا الله وإياكم
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