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كُتّاب وآراء
الإمارات تعلن عن حزمة إجراءات للوقاية من كورونا
قررت السلطات الإماراتية تعليق الدراسة في دور الحضانة على مستوى الدولة، كخطوة احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما قررت ارسال طائرتين لإيران لاجلاء الرعايا الاماراتيين.
وأعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس، ووزير التربية والتعليم حسين الحمادي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس من ضمنها تعليق الفعاليات المدرسية والرحلات الطلابية على مستوى الدولة.
وقال وزير الصحة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة وصل حتى الآن 21 حالة، شفي منها خمس حالات.
وأعلن وزير الصحة أنه تم تجهيز طائرتين لإجلاء رعايا الدولة المتواجدين في مدينتي قشم وطهران في إيران، وجار التنسيق مع السلطات الإيرانية حول هذا الأمر.
وأكد المسؤول نفسه أن دولة الإمارات تتخذ إجراءات صارمة في جميع المنافذ الحدودية والجوية والبحرية للدولة، وتفحص جميع القادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس "كورونا".
وأكد العويس، أيضا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بأعلى معايير السلامة الصحية المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة.