24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5413:4516:5519:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أحدها يشبه الأرض وصالح للحياة .. طالبة كندية تكتشف 17 كوكبا (5.00)

  2. المفكر الإسلامي المصري محمد عمارة في ذمة الله (5.00)

  3. السطو على عقارات يوقف "المرأة الحديدية" بأكادير (5.00)

  4. ارتفاع الوفيات جراء "كورونا" إلى 43 في إيران (5.00)

  5. باريس تستضيف معرض الكتّاب المغاربة بفرنسا‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر ترحل مواطنا إيطاليا مصابا بفيروس كورونا

الجزائر ترحل مواطنا إيطاليا مصابا بفيروس كورونا

الجزائر ترحل مواطنا إيطاليا مصابا بفيروس كورونا
هسبريس - متابعة
السبت 29 فبراير 2020 - 17:39

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية اليوم السبت أنه تم ترحيل مواطن إيطالي إلى بلاده بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا لدى وصوله إلى العاصمة الجزائر.

كانت الجزائر أكدت يوم الثلاثاء أول حالة إصابة بالفيروس وهي للرجل الذي يبلغ من العمر 61 عاما ويعمل في مشروعات لشركة الطاقة الإيطالية إيني في ميلانو بشمال إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن طائرة تابعة لشركة خطوط جوية إيطالية نقلت الرجل من مطار مدينة حاسي مسعود المنتجة للنفط والغاز في جنوب البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - زكرياء المغربي السبت 29 فبراير 2020 - 17:52
كما قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن كورونا موفيد 19 هو مؤامرة أمريكية إسرائيلية ضد الصين لكبحها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - الصواب السبت 29 فبراير 2020 - 17:57
شكرا لأصحاب القرار الصائب مثل هذا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - تبون السبت 29 فبراير 2020 - 17:59
تم ترحيل مواطن ايطالي الى اين. وقيلة سفطوه المغرب. بعد يوم او يومين سنسمع اول حالة في المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - قهرونا. السبت 29 فبراير 2020 - 18:02
الخبر الصحيح هو أن إيطاليا طالبت سلطات تبون بالسماح لمواطنيها بمغادرة الجزائر حتى يُعالج في بلاده وفي ظروف أفضل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - المصطفاوي السبت 29 فبراير 2020 - 18:03
عجيب أمر الجزائر، لماذا لم تبق على المواطن الإيطالي فوق أراضيها وتقوم بالتكفل بعلاجه؟ أن انها لا طاقة لها بهذا العلاح؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - زيتون السبت 29 فبراير 2020 - 18:20
لي ابغا يعرف اخبار برا اتبع اخبارنا او لي ابغا يعرف اخبارنا اتبع اخبار برا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - عربوبي من الدوار السبت 29 فبراير 2020 - 18:22
كل الدول تريد أن تحمي فقط من يدخلها فلا يهمهم من يغادرها. و هدا يزيد في إنتشار الوباء أكتر. احترم ما فعلته الجزائر. و مادا عن المسافرين ألدين كانوا صحبته؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.