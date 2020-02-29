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كُتّاب وآراء
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الجزائر ترحل مواطنا إيطاليا مصابا بفيروس كورونا
السبت 29 فبراير 2020 - 17:39
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية اليوم السبت أنه تم ترحيل مواطن إيطالي إلى بلاده بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا لدى وصوله إلى العاصمة الجزائر.
كانت الجزائر أكدت يوم الثلاثاء أول حالة إصابة بالفيروس وهي للرجل الذي يبلغ من العمر 61 عاما ويعمل في مشروعات لشركة الطاقة الإيطالية إيني في ميلانو بشمال إيطاليا.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن طائرة تابعة لشركة خطوط جوية إيطالية نقلت الرجل من مطار مدينة حاسي مسعود المنتجة للنفط والغاز في جنوب البلاد، دون مزيد من التفاصيل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - زكرياء المغربي السبت 29 فبراير 2020 - 17:52
كما قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن كورونا موفيد 19 هو مؤامرة أمريكية إسرائيلية ضد الصين لكبحها
3 - تبون السبت 29 فبراير 2020 - 17:59
تم ترحيل مواطن ايطالي الى اين. وقيلة سفطوه المغرب. بعد يوم او يومين سنسمع اول حالة في المغرب.
4 - قهرونا. السبت 29 فبراير 2020 - 18:02
الخبر الصحيح هو أن إيطاليا طالبت سلطات تبون بالسماح لمواطنيها بمغادرة الجزائر حتى يُعالج في بلاده وفي ظروف أفضل .
5 - المصطفاوي السبت 29 فبراير 2020 - 18:03
عجيب أمر الجزائر، لماذا لم تبق على المواطن الإيطالي فوق أراضيها وتقوم بالتكفل بعلاجه؟ أن انها لا طاقة لها بهذا العلاح؟
6 - زيتون السبت 29 فبراير 2020 - 18:20
لي ابغا يعرف اخبار برا اتبع اخبارنا او لي ابغا يعرف اخبارنا اتبع اخبار برا
7 - عربوبي من الدوار السبت 29 فبراير 2020 - 18:22
كل الدول تريد أن تحمي فقط من يدخلها فلا يهمهم من يغادرها. و هدا يزيد في إنتشار الوباء أكتر. احترم ما فعلته الجزائر. و مادا عن المسافرين ألدين كانوا صحبته؟
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