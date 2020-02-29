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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تحظر تجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص

فرنسا تحظر تجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص

فرنسا تحظر تجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص
هسبريس - رويترز
السبت 29 فبراير 2020 - 16:43

حظرت الحكومة الفرنسية اليوم السبت التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص بسبب تفشي فيروس كورونا، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران للصحفيين "كل التجمعات العامة لأكثر من خمسة آلاف شخص في مكان مغلق باتت محظورة مؤقتا في أنحاء فرنسا".

وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة.

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