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منظمة إيرانية: "كورونا" تتجاوز 300 وفاة في البلاد

منظمة إيرانية: "كورونا" تتجاوز 300 وفاة في البلاد
هسبريس من الرباط
السبت 29 فبراير 2020 - 19:40

أفادت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بأن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا، الذي انتشر في جميع محافظات البلاد، بلغ أكثر من 300 شخص.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الضحايا يبلغ على الأقل في قم 14 شخصًا، وفي طهران 30، وفي كاشان 22، وفي أصفهان 21، وفي رشت 18، وفي أراك 14 شخصًا.

وأضافت المنظمة أنه "رغم هذه الأرقام، يستمر النظام في التعتيم على الحقائق والتستر، وأعلن أن عدد الضحايا 34 شخصًا وعدد المصابين 388؛ فيما كشفت ناهيد خدا كرمي، رئيسة لجنة الصحة في المجلس البلدي بطهران، اليوم السبت، أن عدد المصابين يتراوح بين 10 و15 ألف شخص".

ولم يتخذ نظام الملالي إلى حد الآن، وفق المصدر عينه، "أي خطوة جادة لمنع انتشار المرض، بما في ذلك فرض الحجر الصحي على المدن المنكوبة بهذا الفيروس، وقطع الرحلات إلى الصين؛ إذ كانت رحلات شركة طيران "ماهان اير" لقوات الحرس مستمرة إلى حد يوم الجمعة 28 فبراير، في حين أكد النظام أن هذه الرحلات كانت لغرض نقل معدات تشخيص كورونا، بينما معظم الإمكانات الطبية مخصصة لقوات الحرس وقادة النظام".

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