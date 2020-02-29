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كُتّاب وآراء
إعلان أول وفاة بسبب "فيروس كورونا" في أمريكا
أعلن مسؤولون بوزارة الصحية الأمريكية وفاة مريض في ولاية واشنطن جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهي حالة الوفاة الأولى بالفيروس منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولم يفصح المسؤولون عن هوية المريض الذي توفي في مقاطعة كينغ، الأكثر كثافة سكانية في الولاية؛ وحيث تقع سياتل التي يقطنها أكثر من 700 ألف شخص.
وقال حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، في بيان: "إنه يوم حزين في ولايتنا إذ علمنا بوفاة شخص من واشنطن بكوفيد-19. نتضامن مع عائلته وأصدقائه".
وتم تسجيل أزيد من 60 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، معظمها لركاب كانوا على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية، حسب مراكز الوقاية من الأمراض.
وتوفي مواطن أمريكي أصيب بالفيروس مطلع الشهر الجاري في مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار الوباء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
3150 كوريا الجنوبية توفى 17
1128 ايطاليا توفى 18
705 اخرون بالسفينة على شاطيء يوكوهاما
593 ايران توفى 43
241 اليابان توفى 11
102 سنغفورة
100 فرنسا توفى 2
94 هونغ كونغ توفى اثنان
79 المانيا
68 امريكا توفى 1
45 الكويت
45 اسبانيا
42 تايلاند
41 البحرين
39 التايوان توفى 1
45 الكويت
25 استراليا
25 ماليزيا
23 بريطانيا توفى 1
45 الكويت
21 الامارات
18 سويسرا
16 كندا
16 الفيتنام
13 العراق
12 السويد
10 ماكاو
9 النمسا
7 النرويج
7 الكيان الصهيوني
6 عمان
6 هولاندا
6 كرواتيا
4 باكستان
4 المكسيك
4 لبنان
4 اليونان
3 الهند
3 الدنمارك
3 الفلبين توفى 1
45 الكويت
3 فنلندا
3 رومانيا
2 روسيا
2 البرازيل
1 افغانستان
1 قطر
1 نيبال
1 ليتوانيا
1 كمبوديا
1 جورجيا
1 نيجيريا
1 الجزائر
1 ايسلاندا
1 بلجيكا
1 سان مارينو
1 ماسدونيا الشمالية
1 لوكسومبرغ
1 موناكو
1 بيلاروسيا
1 نيوزيلاندا
1 استونيا
1 مصر
1 ازربيذجان
1 سيريلانكا
الدول التي فيها الاقتتال مثل ليبيا و اليمن و افغانستان و سوريا لم يصلها لحد الان كورونا
هل البارود يطرد الفيروسات