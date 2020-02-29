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الرئيسية | خارج الحدود | إعلان أول وفاة بسبب "فيروس كورونا" في أمريكا

إعلان أول وفاة بسبب "فيروس كورونا" في أمريكا

إعلان أول وفاة بسبب "فيروس كورونا" في أمريكا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 29 فبراير 2020 - 23:05

أعلن مسؤولون بوزارة الصحية الأمريكية وفاة مريض في ولاية واشنطن جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهي حالة الوفاة الأولى بالفيروس منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يفصح المسؤولون عن هوية المريض الذي توفي في مقاطعة كينغ، الأكثر كثافة سكانية في الولاية؛ وحيث تقع سياتل التي يقطنها أكثر من 700 ألف شخص.

وقال حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، في بيان: "إنه يوم حزين في ولايتنا إذ علمنا بوفاة شخص من واشنطن بكوفيد-19. نتضامن مع عائلته وأصدقائه".

وتم تسجيل أزيد من 60 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، معظمها لركاب كانوا على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية، حسب مراكز الوقاية من الأمراض.

وتوفي مواطن أمريكي أصيب بالفيروس مطلع الشهر الجاري في مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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100 فرنسا توفى 2
94 هونغ كونغ توفى اثنان
79 المانيا
68 امريكا توفى 1
45 الكويت
45 اسبانيا
42 تايلاند
41 البحرين
39 التايوان توفى 1
45 الكويت
25 استراليا
25 ماليزيا
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7 النرويج
7 الكيان الصهيوني
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6 هولاندا
6 كرواتيا
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4 لبنان
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2 - عبدالله الأحد 01 مارس 2020 - 00:23
مجرد ملاحظة
الدول التي فيها الاقتتال مثل ليبيا و اليمن و افغانستان و سوريا لم يصلها لحد الان كورونا
هل البارود يطرد الفيروسات
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