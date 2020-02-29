إعلان أول وفاة بسبب "فيروس كورونا" في أمريكا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن مسؤولون بوزارة الصحية الأمريكية وفاة مريض في ولاية واشنطن جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهي حالة الوفاة الأولى بالفيروس منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يفصح المسؤولون عن هوية المريض الذي توفي في مقاطعة كينغ، الأكثر كثافة سكانية في الولاية؛ وحيث تقع سياتل التي يقطنها أكثر من 700 ألف شخص.

وقال حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، في بيان: "إنه يوم حزين في ولايتنا إذ علمنا بوفاة شخص من واشنطن بكوفيد-19. نتضامن مع عائلته وأصدقائه".

وتم تسجيل أزيد من 60 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، معظمها لركاب كانوا على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية، حسب مراكز الوقاية من الأمراض.

وتوفي مواطن أمريكي أصيب بالفيروس مطلع الشهر الجاري في مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار الوباء.