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الرئيسية | خارج الحدود | اتفاق أفغانستان يمهّد للقاء ترامب وقادة طالبان

اتفاق أفغانستان يمهّد للقاء ترامب وقادة طالبان

اتفاق أفغانستان يمهّد للقاء ترامب وقادة طالبان
هسبريس - متابعة
السبت 29 فبراير 2020 - 23:28

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيجتمع بشكل شخصي مع قادة حركة طالبان في المستقبل القريب ورفض الانتقادات للاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع الحركة الأفغانية.

جاء حديث ترامب بعد ساعات من توقيع ممثلي بلاده وطالبان على الاتفاق الذي قد يمهد الطريق لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بشكل كامل ويشكل خطوة على طريق إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 18 عاما.

وقال ترامب إن الاتفاق سيسمح لبلاده بتقليص عدد القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان من 13 ألفا إلى 8600، نافيا إمكانية الانسحاب بأعداد أكبر من ذلك لكنه أوضح أن واشنطن قد تعيد قواتها إلى أفغانستان سريعا إذا لزم الأمر.

وتعرض ترامب لانتقاد شديد بسبب هذا الاتفاق من مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون الذي قال على تويتر "توقيع هذا الاتفاق مع طالبان خطر غير مقبول على مواطني أمريكا المدنيين".

وأضاف بولتون "إنه اتفاق على طريقة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما. إضفاء الشرعية على طالبان يبعث بإشارة خاطئة لإرهابيي تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة ولأعداء أمريكا عموما".

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