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الرئيسية | خارج الحدود | بايدن يحقق الفوز الأول في ولاية ساوث كارولاينا

بايدن يحقق الفوز الأول في ولاية ساوث كارولاينا

بايدن يحقق الفوز الأول في ولاية ساوث كارولاينا
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 01 مارس 2020 - 01:41

فاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، السبت، بالانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدًا بذلك الزخم لحملته، ومؤكّدًا أنّه المنافس الأوّل في مواجهة السناتور المستقلّ بيرني ساندرز للفوز بترشيح الحزب تمهيدًا لانتخابات الرئاسة الأميركيّة، وذلك استنادًا إلى تقديرات بثّتها كبريات القنوات التلفزيونيّة الأميركيّة.

وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيّبة للآمال، حقّق بايدن (77 عامًا) الفوز الأوّل له في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي الذي يتوجّب عليه اختيار المرشّح الذي سيواجه دونالد ترامب في نونبر المقبل.

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