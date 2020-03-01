الصين تسجّل 573 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

هسبريس - رويترز

قالت السلطات الصحية بالصين اليوم الأحد إنها سجلت 573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد يوم السبت ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق.

وسجلت البلاد 35 حالة وفاة مقابل 47 حالة في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في الصين إلى 2870.

وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة.