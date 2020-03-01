أنقرة: عشرات آلاف اللاجئين تحركوا نحو اليونان

هسبريس - إفي

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، أن أكثر من 76 ألف لاجئ خرجوا من البلاد ودخلوا اليونان، في الساعات الأخيرة، منذ أن فتحت أنقرة حدودها مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر صويلو، في تغريدة على حسابه بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن عدد المهاجرين الذين خرجوا من من إدرنة قد وصل إلى 76 ألفا و358 شخصا.

وأظهرت لقطات جرى بثها على التلفزيون التركي، صباح اليوم، مجموعات من اللاجئين تتجه على متن حافلات نحو إدرنة؛ الواقعة على الحدود مع اليونان وبلغاريا.

وتتناقض هذه البيانات مع ما نشرته المنظمة العالمية للهجرة في بيان جاء فيه أن 13 ألف شخص، على الأقل، احتشدوا أمام معبري "بازاركولي" و"إيبسالا" الحدوديين الرسمين، وامام العديد من المعابر غير الرسمية.