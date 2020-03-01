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أنقرة: عشرات آلاف اللاجئين تحركوا نحو اليونان
الأحد 01 مارس 2020 - 12:50
أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، أن أكثر من 76 ألف لاجئ خرجوا من البلاد ودخلوا اليونان، في الساعات الأخيرة، منذ أن فتحت أنقرة حدودها مع الاتحاد الأوروبي.
وذكر صويلو، في تغريدة على حسابه بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن عدد المهاجرين الذين خرجوا من من إدرنة قد وصل إلى 76 ألفا و358 شخصا.
وأظهرت لقطات جرى بثها على التلفزيون التركي، صباح اليوم، مجموعات من اللاجئين تتجه على متن حافلات نحو إدرنة؛ الواقعة على الحدود مع اليونان وبلغاريا.
وتتناقض هذه البيانات مع ما نشرته المنظمة العالمية للهجرة في بيان جاء فيه أن 13 ألف شخص، على الأقل، احتشدوا أمام معبري "بازاركولي" و"إيبسالا" الحدوديين الرسمين، وامام العديد من المعابر غير الرسمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - To be or not to be الأحد 01 مارس 2020 - 13:06
أردوغان يحاول أن يضرب عصفوريين بحجرة.من جهة يحاول أن يتاجر بالاجئيين بالظغط على أوروبا من أجل مصالحه الشخصية ،ومن جهة أخرى فتح الحدود للاجيئين لكي يهربوا من تركيا لأن تركيا لم تعد تتلقى المليارات عن اللا جئيين من الإتحاد الأوروبي ،ولأن أغلب اللاجيئيين غير راضين بالعيش بتركيا ،فأغلبهم سيهرب للحدود اليونانية من أجل الهروب لأوروبا.اليونان سوف لم تسمح لهم بالعبور .إذن اللاجيئون سيكونون عرضة للهلاك من جراء البرد ،الأوبئة والجوع. من المحتمل أن تلجأ القوات اليونانية لإطلاق النار على اللاجيئن إن حاولوا عبور الحدود. أحذر المغاربة الهاربين من تركيا نحو الحدود اليونانية من المغامرة بحياتهم لإن العواقب وخيمة.
2 - بوجيدي الأحد 01 مارس 2020 - 13:13
ننتظر من دوائر القرار و الحكومة المغربية أن تحذوا حذو تركيا وتفتح الحدود اتجاه الجارة "الله يعمرها دار" في إطار حرية التنقل الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية...على أساس محاولة إصلاح الاحتلال في ميزان الهرم السكاني الأوروبي أو الأمريكي (كلشي بحال بحال الله يرزق غير الصحة والسلامة)، وعلى أساس رفض المغرب القيام بدور الدركي بالحدود، والسلام
التوقيع: كل راغب في الهجرة.
التوقيع: كل راغب في الهجرة.
3 - Monir الأحد 01 مارس 2020 - 13:15
حزب العدالة و التنمية التركي يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف في تعامله مع أروبا و يعمل ما في وسعه لربح النقاط من أجل مصلحة وطنه و شعبه، نحن في المغرب نحرس أروبا منذ عشرات السنين من 700 مليون إفريقي هارب من المجاعة و الحروب الأهلية ولا نتحصل سوى على 150 مليون أورو مساعدات ، بينما تركيا تحرس أروبا من ثلاتة ملايين لاجئ فقط و تقبط أربعة ملايير دولار كدعم من الإتحاد الأروبي !! أيها المغربي : قارن، و حلل، و استنتج
4 - مغربي الأحد 01 مارس 2020 - 13:38
كل المسلمين يكرهون اوربا "العدوة""الصليبية""العلمانية"لكن في نفس الوقت الكل يريد اللجوء و العيش في اوربا و الذهاب اليها
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