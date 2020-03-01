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إيران تعلن 11 وفاة و385 إصابة جديدة بـ"كورونا"
الأحد 01 مارس 2020 - 13:55
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 11 وفاة و385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 54 وفاة و978 إصابة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جيهانبور، في مؤتمر صحافي: " 11 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، والفحوصات كشفت 385 إصابة جديدة.