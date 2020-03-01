إسبانيا .. ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 73 حالة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، عن اكتشاف 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في إسبانيا إلى 73 حالة إصابة.

وأكد فيرناندو سيمون، مدير مركز تنسيق الطوارئ بوزارة الصحة، أن "عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بلغ حتى الآن 73 حالة، ومن ضمنها حالة شخصان تلقيا العلاج وغادرا المستشفى" .

كما أشار المتحدث إلى أن 90 في المائة من المرضى أصيبوا بالفيروس في بؤر انتشار الوباء؛ في حين لم يتم بعد التأكد من مصدر العدوى لدى تسعة أشخاص.

وقال المسؤول نفسه إن السلطات الصحية تعمل على احتواء هذا الوباء ومحاصرته " وليست هناك أية ضرورة لرفع مستوى التأهب".

وأوضح نفس المصدر أن من بين الحالات التي تم التأكد من إصابتها بالفيروس توجد 14 حالة إصابة بجهة مدريد و15 حالة إصابة بفالنسيا و7 بجزر الكناري بالإضافة إلى تسع حالات إصابة بكتالونيا وحالتي إصابة بجزر البليار و12 حالة إصابة بجهة الأندلس وثلاثة بكاستييا وليون و4 بإستريمادورا وثلاثة ببلاد الباسك وحالة إصابة واحدة بكل من نافاري وأستورياس وكانتابريا وكاستييا لا مانتشا.

وقامت السلطات الصحية الإسبانية بتعزيز التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل منع انتشار العدوى.

وسجلت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا ببالما دي مايوركا، في جزر البليار، لدى مواطن بريطاني وكذا حالة ثانية بجزر الكناري لدى مواطن ألماني كان في رحلة سياحية إلى الأرخبيل، بجزيرة لا غوميرا، وأدخل إلى المستشفى للعلاج قبل أن يغادر إلى بلاده.