البابا يتذرع بـ"الأنفلونزا" للغياب عن مراسيم دينية

هسبريس ـ مُتابعة

لن يشارك بابا الفاتيكان فرانسيس في التدريبات الروحية للكوريا الرومانية في أريتشا، التي ستنطلق فعالياتها اليوم وستستمر حتى السادس من مارس الجاري، وذلك بسبب "الأنفلونزا التي يعاني منها منذ أيام"، وفقا لما أكده في قداس الأحد الذي قدمه من شرفة مكتبه الخاص في "القصر الرسولي" بالفاتيكان.

وقال البابا: "أطلب الصلاة من أجل التدريبات الروحية الخاصة بالكوريا الرومانية، التي ستبدأ مساء اليوم في أريتشا، وستمنعني الأنفلونزا من المشاركة هذا العام، للأسف، وسأتابع التأملات من هنا".

وعقب القداس؛ عبر بابا الفاتيكان عن حزنه إزاء الأنباء التي تتحدث عن العديد من المهجرين، وقال: "رجال ونساء وأطفال يهربون بسبب الحرب، وكثر من يطلبون المساعدة واللجوء في مختلف أنحاء العالم".

وكان البابا فرانسيس قد بدت عليه أعراض الإصابة بـ"أنفلونزا" منذ قداس الأربعاء، لكنه شارك في المساء ضمن فعالية دينية أخرى. ومنذ ذلك اليوم ألغى مشاركته في العديد من الفعاليات، لكنه قدم القداس الصباحي بشكل طبيعي يومي الجمعة والسبت.

جدير بالذكر أن إيطاليا ظهر بها أكبر عدد من الإصابات بـ"فيروس كورونا" الجديد في أوروبا؛ حيث تجاوز عدد المصابين الألف حتى الآن، فيما توفى 29 شخصا.