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الرئيسية | خارج الحدود | البرلمان العراقي يؤجل منح الثقة للحكومة الجديدة

البرلمان العراقي يؤجل منح الثقة للحكومة الجديدة

البرلمان العراقي يؤجل منح الثقة للحكومة الجديدة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 01 مارس 2020 - 15:27

قرر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رفع جلسة استثنائية لمنح الثقة إلى حكومة محمد توفيق علاوي، إلى يوم غد الاثنين، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال الحلبوسي، في تصريح صحفي، إن " يوم الاثنين آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة".

وأخفق البرلمان العراقي، للمرة الثانية في غضون أيام، في حسم منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة محمد توفيق علاوي.

وأعلنت الكتل الكردية والسنية، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، عدم المشاركة في جلسة البرلمان مما أحدث خللا في النصاب القانوني.

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