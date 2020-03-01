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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" يحصد أرواح 34 شخصا في إيطاليا‎

"كورونا" يحصد أرواح 34 شخصا في إيطاليا‎

"كورونا" يحصد أرواح 34 شخصا في إيطاليا‎
هسبريس - متابعة
الأحد 01 مارس 2020 - 19:11

قالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا زاد خمس حالات في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 34 حالة وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 1694 حالة.

وكشف رئيس الهيئة أن 83 من المصابين تعافوا من المرض. وظهرت العدوى قبل عشرة أيام وتركزت في بؤر بعينها في شمال إيطاليا في حين ظهرت حالات منفردة في مناطق أخرى

وفي ألمانيا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، إلى 117.

وأكثر من نصف المصابين من سكان مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا الأكثر اكتظاظا وحيث شارك زوجان مصابان نهاية الأسبوع الفائت في الكرنفال السنوي.

وانتشر الفيروس في تسع من مقاطعات البلاد الـ16، وبين المدن التي سجلت فيها إصابات فرانكفورت وهامبورغ وبريمي.

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1 - italie الأحد 01 مارس 2020 - 20:02
السلام عليكم .اللهم انا نسألك اللطف في القضاء ولا نسألك الرد فيه .انظروا ما يقع في دولة متقدمة و من الأوائل عالميا على مستوى الصحة و البحت العلمي في هدا المجال .اما ادا عرج هذا الوباء على بلدنا الحبيب فليس لنا الا التضرع لله الواحد القهار ان ينجينا و يخفضنا اما ما ستقوم به وزارة الصحة في هدا الباب فهو ظاهر للعيان ،خد مقياسا على دلك كيف تعامل الوزارة المعنية مع المواطنين على مدار العام
فسياسة الفندق هي مصير المغاربة كما كانت تستعمل هذه الطريقة زمن الطاعون .فحكومتنا لا تفكر الا في أبناء فشوشها ووووو اما المواطن العادي فله الله و هو خير وكيل
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