سويسرا تسجل الإصابة الـ 24 بفيروس 'كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

سجلت سويسرا ، اليوم الأحد، حالة الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ نقلا عن السلطات الصحية السويسرية.

ويأتي هذا الرقم مرتفعا عن 18 حالة كانت قد سجلتها البلاد.

وقال دانيل كوخ، رئيس مكتب الأمراض المعدية في مكتب الصحة العامة، خلال مؤتمر صحافي إنه بالرغم من أن حالات الإصابة هي لأشخاص عائدين من إيطاليا، فإن تفشي العدوى محليا "سيكون أمرا حتميا".