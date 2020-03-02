بايدن يستهدف ساندرز قبيل اقتراع "الثلاثاء العظيم"

هسبريس - د.ب.أ

استهدف نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الأحد، منافسه بيرني ساندرز المتقدم، حيث يستعد المرشحون لانتخابات الثلاثاء العظيم، عندما تجري معظم الولايات انتخاباتها التمهيدية.

ومنح فوز حاسم في ولاية ساوث كارولاينا قبل يوم، في أول فوز له في سباق الانتخابات التمهيدية بالحزب الديمقراطي، مدعوما من قبل الناخبين الأمريكيين من أصول أفريقية، حملة بايدن دفعة كانت في حاجة كبيرة إليها بعد أداء مخيب في سباقين سابقين.

وسعى بايدن (77 عاما) إلى تصوير نفسه باعتباره بديلا معتدلا لساندرز، الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي.

وقال بايدن لشبكة "إن بي سي": "أعتقد أن مواقف بيرني ساندرز بشأن عدد من القضايا، حتى في الحزب الديمقراطي، مثيرة للجدل للغاية"، مضيفا أن ساندرز سيخسر أمام الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.

ويتمتع ساندرز (78 عاما)، الذي خرج متصدرا في السباقات الانتخابية السابقة، بمركز قوي وهو يتجه نحو الثلاثاء العظيم، حيث سيكون بالمتاح اقتناص ثلث عدد المندوبين.

وحاولت حملة ساندرز استعادة قوة الزخم بعدما حل في المركز الثاني في انتخابات ساوث كارولينا التمهيدية بالإعلان عن جمع 5،46 مليون دولار في فبراير الماضي.

وقال ساندرز لشبكة "سي بي إس" الأمريكية إنه "ما من حملة لديها حركة متجذرة أقوى مما لدينا... هذه هي الوسيلة التي يمكنك من خلالها هزم ترامب".

وكشف بايدن لتلفزيون "سي إن إن" أن حملته جمعت 18 مليون دولار الشهر الماضي، و5 ملايين منذ فوزه في ساوث كارولينا فقط.

وانسحب من السباق الملياردير توم ستير (62 عاما) والعمدة السابق بيت بوتيجيج (38 عاما).