24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:52
|13:45
|16:55
|19:28
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حدود الشعر والبرُوبَاغَـندا...
- تازة وإقليمها في عصر بني مرين .. ملاحظات وتساؤلات
- الحُــبُّ والحرب في زمن الكورونا..
- "كفاح وطني" .. كتاب يتتبّع "معركة التعريب والفرنسة" في المغرب
- سحر الأذن .. 25 ألف خلية شعيرية تعمل بطاقة خيالية
القضاء الإداري للمملكة ينتصر لجمعيات ضد قرارات وزارة الداخلية (5.00)
الحياة تحت سماء مدينة مارتيل .. رواج أيام الحر وكساد في القر (5.00)
تأخر التساقطات المطرية يؤزّم وضعية الفلاحين بجهة سوس ماسة (5.00)
- وزير الخارجية الجزائري يقاطعُ اجتماعاً وزارياً دولياً بمدينة مراكش - (109)
- وزير خارجية الجزائر يتمسك بخيار مهاجمة المملكة - (84)
- "زيارة بنوايا خبيثة" .. المغرب يطرد داعمين للبوليساريو من العيون - (80)
- التجمع الوطني للأحرار: استقالة أخنوش "خبر كاذب وحملة بئيسة" - (65)
- المغرب يؤجل التظاهرات الرياضية والثقافية بسبب فيروس "كورونا" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بايدن يستهدف ساندرز قبيل اقتراع "الثلاثاء العظيم"
استهدف نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الأحد، منافسه بيرني ساندرز المتقدم، حيث يستعد المرشحون لانتخابات الثلاثاء العظيم، عندما تجري معظم الولايات انتخاباتها التمهيدية.
ومنح فوز حاسم في ولاية ساوث كارولاينا قبل يوم، في أول فوز له في سباق الانتخابات التمهيدية بالحزب الديمقراطي، مدعوما من قبل الناخبين الأمريكيين من أصول أفريقية، حملة بايدن دفعة كانت في حاجة كبيرة إليها بعد أداء مخيب في سباقين سابقين.
وسعى بايدن (77 عاما) إلى تصوير نفسه باعتباره بديلا معتدلا لساندرز، الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي.
وقال بايدن لشبكة "إن بي سي": "أعتقد أن مواقف بيرني ساندرز بشأن عدد من القضايا، حتى في الحزب الديمقراطي، مثيرة للجدل للغاية"، مضيفا أن ساندرز سيخسر أمام الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.
ويتمتع ساندرز (78 عاما)، الذي خرج متصدرا في السباقات الانتخابية السابقة، بمركز قوي وهو يتجه نحو الثلاثاء العظيم، حيث سيكون بالمتاح اقتناص ثلث عدد المندوبين.
وحاولت حملة ساندرز استعادة قوة الزخم بعدما حل في المركز الثاني في انتخابات ساوث كارولينا التمهيدية بالإعلان عن جمع 5،46 مليون دولار في فبراير الماضي.
وقال ساندرز لشبكة "سي بي إس" الأمريكية إنه "ما من حملة لديها حركة متجذرة أقوى مما لدينا... هذه هي الوسيلة التي يمكنك من خلالها هزم ترامب".
وكشف بايدن لتلفزيون "سي إن إن" أن حملته جمعت 18 مليون دولار الشهر الماضي، و5 ملايين منذ فوزه في ساوث كارولينا فقط.
وانسحب من السباق الملياردير توم ستير (62 عاما) والعمدة السابق بيت بوتيجيج (38 عاما).