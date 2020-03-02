الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما.

وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى ثلاث حالات.