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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
هسبريس - رويترز
الاثنين 02 مارس 2020 - 01:18

قالت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما.

وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى ثلاث حالات.

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