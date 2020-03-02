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الرئيسية | خارج الحدود | نحو 500 إصابة إضافية بكورونا في إيطاليا

نحو 500 إصابة إضافية بكورونا في إيطاليا

نحو 500 إصابة إضافية بكورونا في إيطاليا
هسبريس – أ.ف.ب
الاثنين 02 مارس 2020 - 00:11

سجلت إيطاليا نحو 500 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، على ما أعلنت السلطات الصحية الأحد.

ومنذ بدء الوباء، تم تشخيص إصابة نحو 1700 شخص في البلاد. وكان عدد المصابين بالفيروس 1128 السبت، بينما كان يبلغ 888 الجمعة.

كما شهدت إيطاليا الأحد وفاة خمسة أشخاص جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 34 في ثلاث مناطق بشمال البلاد هي لومبارديا واميليا-رومانيا وفينيتو.

ومن بين 779 مريضا كانوا لا يزالون الأحد في المستشفيات، يوجد 140 في العناية المركزة، بحسب ما أوضح المسؤول عن الحماية المدنية انجيلو بوريلي الأحد.

وأجرت إيطاليا حتى الآن عدد فحوص بلغ 21127، أي أكثر بكثير من الفحوص التي أجراها جيرانها الأوروبيون، وهو إجراء اتخذته السلطات الإيطالية بهدف معرفة المزيد عن دخول الفيروس إلى البلاد.

وتظهر الإحصاءات الإيطالية أن 83 شخصا تعافوا بالكامل منذ بدء وباء كوفيد 19.

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