حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 3000 شخص

هسبريس - أ.ف.ب

تجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين، اليوم الاثنين، 42 حالة وفاة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سُجّلت في مقاطعة هوباي بؤرة تفشي الفيروس.