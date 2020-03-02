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الرئيسية | خارج الحدود | حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 3000 شخص

حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 3000 شخص

حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 3000 شخص
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 02 مارس 2020 - 01:56

تجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين، اليوم الاثنين، 42 حالة وفاة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سُجّلت في مقاطعة هوباي بؤرة تفشي الفيروس.

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