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الإصابات بفيروس "كورونا" تتراجع في الصين
الاثنين 02 مارس 2020 - 02:52
ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، أنها رصدت 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد أمس الأحد وذلك بانخفاض حاد عن يوم السبت الذي سجل 573 حالة إصابة.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالبر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80026 حالة.
وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2912 بنهاية الأحد بزيادة 42 حالة عن اليوم السابق. ووقعت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، منها 32 حالة بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.