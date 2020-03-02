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كُتّاب وآراء
مسلّح يحتجز رهائن في مركز تجاري بعاصمة الفلبين
احتجز رجل أمن سابق 30 شخصا داخل مركز تجاري في العاصمة الفلبينية مانيلا، فيما أصيب شخص واحد جراء الحادث، وأفادت الشرطة وكذلك بعض الصحفيين بأن منفذ الواقعة قام بذلك بداعي الانتقام بعد فصله من عمله.
وأكد روبين ريفيرا، مفتش شرطة في منطقة العاصمة مانيلا، أن إطلاق نار وقع صباح الاثنين في المركز التجاري "جرين هيلز" في العاصمة الفلبينية.
وحسب تحقيقات الشرطة فإن المشتبه به كان يعمل كفرد أمن سابق في المركز التجاري، ويدعى أرتشي باراي، عمره 41 عاما، ويحمل سلاحا ناريا وقد تكون بحوزته متفجرات.
وقال المنفذ المزعوم للحادث، في اتصال بالفيديو مع الشرطة ووسائل إعلامية، إنه يستنكر فصله وزملاء آخرين له "بشكل غير عادل"، وطالب بإعادتهم إلى عملهم.
وقالت نادلة لم ترغب في الكشف عن اسمها، في تصريح لـ"إفي"، إنها سمعت صوت إطلاق نار وشاهدت رجل أمن مصاب، بينما أظهرت مقاطع فيديو، منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، مستخدمي ورواد المركز وهم يفرون من المكان.