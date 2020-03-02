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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تشهد أكبر عدد لانقطاع الأنترنت في إفريقيا

الجزائر تشهد أكبر عدد لانقطاع الأنترنت في إفريقيا

الجزائر تشهد أكبر عدد لانقطاع الأنترنت في إفريقيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 مارس 2020 - 13:53

أفادت "أكسيس ناو"، وهي منظمة دولية تدافع عن حرية الاتصال بشبكة الإنترنت عبر العالم، بأن الجزائر شهدت أكبر عدد من انقطاعات الانترنت في إفريقيا خلال سنة 2019.

و أوضح تقرير للمنظمة، أوردت مضامينه وسائل الإعلام الجزائرية اليوم الاثنين، أن البلاد شهدت ست انقطاعات؛ فيما شهدت إثيوبيا أربع انقطاعات.

و أضاف المصدر نفسه أن بينين وزيمبابوي وإرتيريا والغابون وليبيريا ظهرت لأول مرة على هذه القائمة، معربة عن الأسف لكون "الحكومات تحاول التحكم في التدفق الحر للمعلومات، وتحرم الناس من حقهم في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير".

"أكسيس ناو" قالت إن الحكومات بررت هذه التصرفات بأنها موجهة لمحاربة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، والمضامين التي تحرض على العنف، وكإجراءات احترازية من أجل الأمن العام وخلال الامتحانات المدرسية، وبسبب مشاكل تقنية.

وأشارت المنظمة إلى أن انقطاعات الأنترنيت خلال سنة 2019 كانت لمدد أطول وأكثر استهدافا جغرافيا، وشملت الحد من إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ مثل الفيسبوك وتويتر.

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1 - عزلة الاثنين 02 مارس 2020 - 14:29
هكذا تفعل بعض الأنظمة لعزل الشعوب عن العالم الخارجي ومنع التواصل فيما بينهم
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2 - مغربي جنوبي الاثنين 02 مارس 2020 - 14:30
ألأنثرنيت كشف عورة عقلية الستينيات والسبعينات التي غسلت المخيخ الجمعي للشعب الجزائري طوال 57 سنة
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