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الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق صافرات إنذار بالسفارة الأمريكية في بغداد

إطلاق صافرات إنذار بالسفارة الأمريكية في بغداد

إطلاق صافرات إنذار بالسفارة الأمريكية في بغداد
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 مارس 2020 - 12:50

سقط صاروخان من طراز كاتيوشا على الأقل، اليوم الاثنين، بالقرب من سفارة الولايات المتحدة في بغداد، الواقعة في "المنطقة الخضراء" التي تتواجد بها معظم البعثات الدبلوماسية والمقر الرئيسي للحكومة العراقية.

وقال مصدر بوزارة الداخلية العراقية إن صاروخين، من طراز "كاتيوشا"، سقطا في المنطقة الخضراء المحصنة بالقرب من السفارة الأمريكية، دون التسبب في وقوع إصابات أو ضحايا.

وأضاف المصدر أن صافرات الإنذار دوت في المقر الدبلوماسي بعد سقوط الصاروخين، في هجوم متكرر على العاصمة العراقية منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني و"الرجل الثاني" في ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية أبو مهدي المهندس، في 3 يناير الماضي، في قصف أمريكي في بغداد.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، بالرغم من أن الولايات المتحدة تتهم الميليشيا الشيعية "كتائب حزب الله"، التي تعمل تحت مظلة الحشد الشعبي، بتنفيذ هجمات ضد مواقع أمريكية في العراق.

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