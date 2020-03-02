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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" يقتل في "مجمّع مصلحة النظام" بإيران

"كورونا" يقتل في "مجمّع مصلحة النظام" بإيران

"كورونا" يقتل في "مجمّع مصلحة النظام" بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 مارس 2020 - 14:30

أفاد تقرير إخباري إيراني، اليوم الاثنين، بوفاة عضو في "مجمع تشخيص مصلحة النظام" إثر إصابته بفيروس كورونا.

ولفتت وكالة "مهر" الإيرانية الانتباه إلى أن وفاة العضو جاءت بعد وفاة والدته، أمس الأحد، في أحد مسشفيات مدينة قم؛ نتيجة إصابتها بالفيروس أيضا.

ومجمع تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ولم تصدر السلطات بياناتها المحدثة لليوم بشأن عدد ضحايا الفيروس؛ وكانت قد أعلنت أمس أن عدد الوفيات وصلت إلى 54 بينما عدد المصابين 978.

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