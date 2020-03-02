البرتغال تعلن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

هسبريس - إفي

أكدت الحكومة البرتغالية الاثنين رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أراضيها، ما يعود لرجل كان يقضي عطلة في شمال إيطاليا.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت نتائج إيجابية في فحص أولي خضع له رجل آخر، سافر مؤخرا إلى إسبانيا في مهمة عمل، ومن المتوقع أن تظهر نتائج فحص جديد لتأكيد إصابته من عدمه.

ويوجد الرجلان حاليا في مستشفيين بمدينة بورتو الواقعة شمالي البلد الأوروبي وحالتهما "مستقرة"، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة البرتغالية، مارتا تيميدو في مؤتمر صحفي.

يشار إلى أن هذه هي الحالة الأولى المؤكدة في البرتغال، التي كانت قد أعلنت عن إصابة اثنين من مواطنيها على متن سفينة "دياموند برنسيس" الراسية حاليا في جنوبي طوكيو.