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الأردن يسجّل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"
الاثنين 02 مارس 2020 - 15:10
أعلن الأردن، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19".
ووفقا لوزارة الصحة الأردنية فإن الحالة لأردني قادم من إيطاليا وكان موجودا في الحجر الصحي منذ أيام.
وأعلنت وزارة الصحة بدء إجراءات فحص عائلة المصاب.