الأردن يسجّل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19".

ووفقا لوزارة الصحة الأردنية فإن الحالة لأردني قادم من إيطاليا وكان موجودا في الحجر الصحي منذ أيام.

وأعلنت وزارة الصحة بدء إجراءات فحص عائلة المصاب.