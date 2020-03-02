تونس تعلن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

هسبريس - رويترز

قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحافي إن بلاده أكدت اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير أن الحالة لمواطن تونسي عائد من إيطاليا.