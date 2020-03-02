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تونس تعلن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"
الاثنين 02 مارس 2020 - 16:25
قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحافي إن بلاده أكدت اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف الوزير أن الحالة لمواطن تونسي عائد من إيطاليا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مغربي مغترب الاثنين 02 مارس 2020 - 16:32
الله اكبر .اللهم نرجو رحمتك اننا ضعفاء لاحولنا ولا قوة إلا بك يا الله.اللهم احفض بلادنا يا الله .واحفض جميع بلاد المسلمين.
2 - الله يحد الباس الاثنين 02 مارس 2020 - 16:37
نطلب الله الوقاية من هذا الفروس، و نسأله الشفاء لجميع المصابين أينما كانوا
3 - عادل الاثنين 02 مارس 2020 - 16:47
فيروس بسيط بشهادة منظمة الصحة العالمية يخلق الذعر في قلوب المسلمين، لله المشتكى
4 - saber الاثنين 02 مارس 2020 - 16:48
النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك من التعرض للبلاء وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة، ومنعا لانتشار الوباء وهوما يعبر عنه بالحجر الصحي.
روى الترمذي وقال: حسن صحيح عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها»
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك من التعرض للبلاء وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة، ومنعا لانتشار الوباء وهوما يعبر عنه بالحجر الصحي.
روى الترمذي وقال: حسن صحيح عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها»
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