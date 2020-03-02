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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تسجّل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

السعودية تسجّل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

السعودية تسجّل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 مارس 2020 - 17:10

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

وقال المصدر ذاته إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وأفادت الوزارة السعودية بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، كما تم حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأهابت بالجميع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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