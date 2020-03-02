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فرنسا تسجل 191 حالة إصابة بفيروس "كورونا"
الاثنين 02 مارس 2020 - 18:10
قال جيروم سالومون مدير جهاز الصحة العامة بفرنسا، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 130 حالة يوم الأحد إلى 191 حالة.
وأضاف أن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن بسبب المرض.