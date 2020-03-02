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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 5 بالجزائر

ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 5 بالجزائر

ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 5 بالجزائر
هسبريس - متابعة
الاثنين 02 مارس 2020 - 20:37

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، قبل قليل، إنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في الجزائر إلى 5 حالات.

(تفاصيل أخرى بعد قليل)

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