ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 5 بالجزائر

هسبريس - متابعة

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، قبل قليل، إنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في الجزائر إلى 5 حالات.

(تفاصيل أخرى بعد قليل)