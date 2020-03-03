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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا"

الصين تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا"

الصين تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 01:48

سجلت الصين 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الإثنين، في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة أسابيع.

كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، وجميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات داخل الصين إلى 2,943.

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1 - هشام الثلاثاء 03 مارس 2020 - 02:07
رغم الكم الهائل من الموتى والمرضى فانا انوه على مجهودات الصين في احتواء الوباء رغم عدد السكان الكثير استطاعو كبحه
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