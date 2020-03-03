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الصين تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا"
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 01:48
سجلت الصين 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الإثنين، في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة أسابيع.
كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، وجميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات داخل الصين إلى 2,943.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - هشام الثلاثاء 03 مارس 2020 - 02:07
رغم الكم الهائل من الموتى والمرضى فانا انوه على مجهودات الصين في احتواء الوباء رغم عدد السكان الكثير استطاعو كبحه
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