الصين تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

سجلت الصين 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الإثنين، في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة أسابيع.

كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، وجميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات داخل الصين إلى 2,943.