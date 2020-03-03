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بابا الفاتيكان فرنسيس يجري تحليل "كشف كورونا"

بابا الفاتيكان فرنسيس يجري تحليل "كشف كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:30

كشف تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء اختبار فيروس كورونا للبابا فرنسيس؛ وأن نتيجة الاختبار كانت سلبية.

وألغى البابا، خلال الأيام الماضية، الكثير من ارتباطاته بسبب ما قيل إنها "أزمة صحية بسيطة".

وذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، التي أوردت الخبر، أنه بعد شعور البابا بوعكة صحية، وهو البالغ 83 سنة، تم إجراء اختبار له، وبعدما تبين أنه سلبي استأنف جزء من مهامه.

وأضاف المصدر نفسه أن الفاتيكان بدا خاليا من زواره، وذلك في ظل تزايد المخاوف من انتشار الفيروس.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية في روما، أمس الاثنين، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 52، كما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 2000 حالة.

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