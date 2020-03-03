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نتنياهو يتصدر الانتخابات بفرز 90% من الأصوات

نتنياهو يتصدر الانتخابات بفرز 90% من الأصوات
هسبريس - إفي
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:40

فاز حزب الليكود اليميني برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات المبكرة التي أجريت الاثنين في إسرائيل، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية عقب فرز 90% من إجمالي الأصوات.

وتظهر النتائج الأولية أن الليكود حسم 36 من أصل 120 مقعدا في الكنيست أمام منافسه "أزرق أبيض"، بقيادة بيني جانتس، الذي سيطر على 32 فقط.

وبعد ضم المقاعد التي حصل عليها شركاؤه في الأحزاب اليمنية المتطرفة والأرثوذكسية المتشددة (يامينا وشاس والتوراة اليهودية المتحدة)، بات نتنياهو يضمن دعم 59 نائبا، ليحتاج على هذا النحو مقعدين فقط لضمان الأغلبية البسيطة في الكنيست.

وتكشف المؤشرات على هذا النحو إلى أن نتنياهو سيواجه وضعا صعبا مماثلا لما كان عليه بعد انتخابات أبريل الماضي، عندما كان بحاجة إلى مقعد واحد لضمان الأغلبية البسيطة، مما دفعه إلى الدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة لاحقا.

وجاء في المزكز الثالث "القائمة الموحدة" التي تضم أحزاب ذات أغلبية عربية، بعدما زادت مقاعدها بواقع اثنين مقابل نتائجها في الانتخابات المبكرة التي نظما في سبتمبر وخمسة مقارنة بالأخرى التي أجريت في أبريل.

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